شكرا لقرائتكم خبر عن بدء استخراج اشتراكات المترو للطلبة.. اعرف الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

بدأ مترو الأنفاق فى استخراج اشتراكات الطلبة بمختلف المراحل التعليمية، والتى جاءت بنسبة تخفيض تتراوح بين 88% حتى 91% وهى كالتالى..

● اشتراك طلبة منطقة واحدة لمدة 3 شهور بقيمة 150 جنيها.

● اشتراك طلبة منطقتين لمدة 3 شهور بقيمة 200 جنيه.

● اشتراك طلبة ثلاث و أربع مناطق لمدة 3 شهور بقيمة 250 جنيها.

● اشتراك طلبة خمس و ست مناطق لمدة 3 شهور بقيمة 300 جنيه.

وأعلنت شركة المترو عن أسعار التذاكر بفئاتها المختلفة وهى كالتالى..



● تذكرة منطقة واحدة بعدد 9 محطات بقيمة 8 جنيهات.

● تذكرة منطقتين بعدد 16 محطة بقيمة 10 جنيهات.

● تذكرة ثلاث مناطق بعدد 23 محطة بقيمة 15 جنيها.

● تذكرة أربعة مناطق بعدد أكثر من 23 محطة بقيمة 20 جنيها.

● تذكرة ذوى الهمم جميع المناطق بعدد أكثر من 23 محطة بقيمة 5 جنيهات.

وأوضحت شركة مترو الأنفاق أن أسعار الاشتراكات للجمهور وللطلبة وجميع الفئات الأخرى بنفس الأسعار التى تم الإعلان عنها بالموقع الرسمي للشركة cairometro.gov.eg ولم يتم إجراء أى زيادات عليها.