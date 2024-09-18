شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالي: معهد "تيودور بلهارس" يُنظم ورشة عمل متقدمة بمجال مناظير الجهاز الهضمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم معهد "تيودور بلهارس للأبحاث" ورشة عمل مُتخصصة في مجال مناظير الجهاز الهضمي والكبد، بعنوان: Endoscopic Submucosal Dissection" for Early Gastrointestinal Lesions"، بحضورأوكا هيروشي سفير دولة اليابان بالقاهرة، ود. كين أوهاتا رئيس وحدة المناظير بمستشفى NTT باليابان، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتعزيز التعاون الدولي بين المؤسسات التعليمية والبحثية المصرية والجهات الدولية، ودعم العلاقات المُتميزة بين مصر واليابان في مجالات البحث العلمي، والاستفادة من الخبرات اليابانية في هذه المجالات وتوظيفها لخدمة المجتمع.

وأشار د. محمد عباس شميس مدير معهد تيودور بلهارس للأبحاث ورئيس مجلس الإدارة، إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص المعهد على دعم أنشطة البحث العلمي، والمُشاركة الفعالة في المجالات البحثية والطبية المختلفة، وإيمانًا بأن التعاون العلمي بين الجهات البحثية المصرية والجهات الدولية يعد من أولويات التطوير البحثي وتدعيم سُبل المنهج العلمي، مؤكدًا تطلع المعهد لاستمرار التعاون المُثمر مع مكتب الجمعية اليابانية لتطوير العلوم بالقاهرة "JSPS"؛ لتعزيز التبادل العلمي ونقل المعرفة التكنولوجيا وتبادُل الخبرات بين الجانبين المصري والياباني.

ومن جانبه، أعرب السفير هيروشي عن سعادته بالإنجازات الرائعة لمعهد "تيودور بلهارس"، مُشيدًا بمكانة مصر الرائدة في المجالات العلمية والبحثية، لافتًا إلى أن التعاون بين مصر واليابان دائمًا ما يُثمر عن نتائج إيجابية، ويُعزز من تقدم التعليم العالي والبحث العلمي، مُستشهداً بالآلاف من الباحثين وطالبي العلم الذين استفادوا من هذا التعاون المُثمر البنَّاء.

تضمنت فعاليات الورشة تدريبًا عمليًا، ومُناظرة لعددِ من الحالات، إلى جانب إجراء عملية جراحية مّبتكرة بالمنظار قام بها؛ د. كين أوهاتا رئيس وحدة المناظير بمستشفى NTT باليابان والذي يُعد من الرواد في مجال تقنيات ESD (تقشير الأورام السطحية بالمنظار)؛ لابتكاره أساليب حديثة في هذا المجال.

وقد أعرب الحضور عن مدى استفادتهم من خبرة الدكتور أوهاتا في تنفيذ الإجراءات المُعقدة والحديثة في تشخيص وعلاج الأورام المُبكرة في الجهاز الهضمي.

حضر الورشة د. ناوكو فوكامي رئيس جمعية تطوير العلوم والتكنولوجيا اليابانية JSPS، ود. جاد القاضي نائب رئيس رابطة خريجي الجمعية اليابانية لتعزيز العلوم في مصر، ود. أحمد عبدالسميع رئيس شعبة البحوث الإكلينيكية الباطنية ورئيس قسم الجهاز الهضمي والكبد، والدكتور أيمن عبدالعزيز، والدكتور خالد رجب الباحث بقسم الجهاز الهضمي والكبد بالمعهد ومنسق الورشة، وحضور واسع من أطباء المناظير.