شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر فى انهيار عقار بالورديان غرب الإسكندرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

شهدت منطقة الورديان غرب الإسكندرية ، انهيار عقار بمنطقة الورديان التابع لحى غرب الإسكندرية، مما أسفر عن 3 وفيات وإصابة واحدة.

وقالت المهندسة نهى خليفة رئيس حى غرب الإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن الحادث أسفر عن 3 وفيات وإصابة واحدة، وأوضحت أن العقار صادر له قرار هدم، وأن السكان أصروا على البقاء بالعقار على مسؤليتهم الشخصية، وأكدت أن العقار خالى حاليا من السكان وجارى رفع الأنقاض واتخاذ اللازم.



المهندسة نهي خليفه رئيس حي غرب تتفقد العقار المنهار



انهيار عقار قديم في الورديان بالإسكندرية