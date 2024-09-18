شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: تكثيف الرقابة على مستودعات البوتاجاز للتأكد من البيع بالسعر الرسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تكثف الأجهزة الرقابية بـ وزارة التموين والتجارة الداخلية الرقابة على مستودعات البوتاجاز ومنافذ بيع الأسطوانات، للتأكد من طرح البوتاجاز بالسعر الرسمي المقررة من الجهات المعنية والتصدى لأى مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك.

على جانب آخر توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بالإضافة إلى منتجات اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة لتلبية احتياجات المواطنين، كما تحرص الوزارة على تأمين مخزون استراتيجي من كل المنتجات الأساسية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن استمرار وجود احتياطي من السلع الغذائية.