الداخلية تداهم أوكار المخدرات وتضبط أسلحة نارية في أسوان ودمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت أجهزة وزارة الداخلية جهودها بالتعاون مع مديريات الأمن في أسوان ودمياط حملات أمنية استهدفت حائزي الأسلحة النارية غير المرخصة وتجار المواد المخدرة.

وأسفرت الجهود الأمنية في مديرية أمن أسوان عن ضبط ٣ قضايا اتجار بالمخدرات، شملت ٧.٢ كجم من مخدر الحشيش وكميات من الهيروين والشابو، بحوزة ٣ متهمين، أحدهم له سوابق جنائية، تنفيذ ٦٠٦ أحكام قضائية متنوعة.

ونجحت الحملات الأمنية في دمياط عن ضبط ٤ قضايا اتجار بالمخدرات والأسلحة، حيث تم العثور على ٧.٤٥ كجم من الحشيش و٩ كجم من البانجو و٧.٥ كجم من الهيدرو وكميات من الهيروين. كما تم ضبط ٤ قطع سلاح ناري، عبارة عن ٤ فرد محلي وعدد من الطلقات، بحوزة ٥ متهمين، منهم ٤ لديهم سوابق جنائية.

جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة، مع استمرار تنفيذ الحملات الأمنية لضبط المخالفين.