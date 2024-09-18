"ورشة تصنيع أسلحة وتنفيذ 58 ألف حكم قضائي".. جهود الأمن العام في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة في جميع مديريات الأمن بالجمهورية لمواجهة الخارجين عن القانون وضبط المخالفين. خلال ٢٤ ساعة فقط، تمكنت الحملة من تحقيق العديد من النجاحات في مختلف المجالات الأمنية.

في إطار مكافحة المخدرات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط ٢٩٥ قضية مخدرات، شملت ٣١٢ متهمًا. تم ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة، من بينها الحشيش والبانجو والهيدرو والهيروين والاستروكس والآيس والشابو والكيتامين، بالإضافة إلى كميات من بذور القنب والمواد المخدرة الأخرى.

كما تمكنت أجهزة الأمن من ضبط ١٤٥ قطعة سلاح ناري بحوزة ١٠٧ متهمين. شملت الأسلحة المضبوطة بنادق آلية وخرطوش، وطبنجات، وأسلحة محلية الصنع. وتم أيضًا ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، بالإضافة إلى عدد كبير من الأسلحة البيضاء.

في مجال تنفيذ الأحكام القضائية، نفذت أجهزة الأمن ٥٨١٢٨ حكمًا قضائيًا، تضمنت أحكام جنايات وأحكام حبس جزئي ومستأنف، بالإضافة إلى أحكام غرامة ومخالفات متنوعة.

في مجالات أخرى، أسفرت الحملة عن ضبط ٢٣ متهمًا هاربًا من تنفيذ الأحكام و١٥ متهمًا في قضايا البلطجة. كما تم ضبط ٢٣١ دراجة نارية مخالفة، وتحرير ٢٠٩٥٥ مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال فحص السائقين على الطرق السريعة، تم فحص ٤٦ سائقًا للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية التحاليل لـ ٧ منهم.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد جميع المتهمين، وتستمر الحملات الأمنية في مختلف المحافظات بهدف الحفاظ على الأمن وضبط المخالفين.