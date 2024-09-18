تهريب مخدرات وهجرة غير شرعية.. جهود أمن المنافذ في 24 ساعة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، جهودها خلال 24 ساعة في مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

في مجال مكافحة تهريب النقد، تم ضبط قضية واحدة. أما في مجال المخالفات المرورية، فقد تم تسجيل 2633 مخالفة مرورية متنوعة. وفي مجال الأمن العام، أسفرت الجهود عن ضبط 45 قضية متنوعة.

كما حققت الحملات نجاحًا في مكافحة تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة، حيث تم ضبط قضية واحدة. في مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 239 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

فيما يتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية، تم ضبط 5 قضايا. وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة وتولت النيابة التحقيق.