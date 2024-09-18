مباحث القاهرة تضبط عصابة تصنيع أسلاك كهربائية مزيفة بمنشأة ناصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجح رجال مباحث القاهرة في ضبط 3 أشخاص يديرون مصنعًا غير مرخص لتصنيع الأسلاك الكهربائية مجهولة المصدر في منشأة ناصر.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة معلومات تفيد بقيام 3 أشخاص، بإنشاء مصنع غير مرخص في دائرة قسم شرطة منشأة ناصر. المصنع كان مخصصًا لتصنيع الأسلاك المطاطية وتغليفها بملصقات مزورة تحمل اسم إحدى الشركات، بهدف بيعها كأنها أسلاك كهربائية أصلية من إنتاج تلك الشركة.

بعد اتخاذ الإجراءات القانونية، نجحت الفرق الأمنية في ضبط المتهمين داخل المصنع. وعُثر في الموقع على بكر ولفائف من الأسلاك، بالإضافة إلى عدد من الملصقات التي تحمل اسم الشركة المزورة والأدوات المستخدمة في التصنيع. جميع المواد المضبوطة كانت مجهولة المصدر وبدون مستندات تثبت أصلها.

بمواجهة المتهمين، اعترفوا بإدارتهم للمصنع وتورطهم في تصنيع الأسلاك الكهربائية باستخدام خامات رديئة، وذلك بهدف طرحها في الأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، مع استخدام علامة تجارية مزيفة لخداع المستهلكين. تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.