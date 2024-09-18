خلال 24 ساعة.. تحرير 23 ألف مخالفة مرورية متنوعة في المحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور تنفيذ حملاتها المكثفة على كافة الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور في مديريات الأمن المختلفة؛ لتنفيذ الحملات لضبط المخالفات وتعزيز الأمان على الطرق.

وأسفرت الجهود المبذولة خلال 24 ساعة عن ضبط 22,978 مخالفة مرورية متنوعة، في إطار سعي الوزارة لتعزيز الانضباط المروري وتسهيل حركة السير على الطرق.

وشملت المخالفات التي تم ضبطها 1,629 مخالفة للسير بدون تراخيص، 33 دراجة نارية مخالفة، كما تم ضبط 12,625 مخالفة لتجاوز السرعة المقررة، 1,441 مخالفة للتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، 4 مخالفات لموقف عشوائي

10 مخالفات لعدم الالتزام بشروط التراخيص.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين. تواصل أجهزة وزارة الداخلية تنفيذ الحملات لضبط المخالفات وتعزيز الأمان على الطرق.