"كتر وصبغة بلون الدم".. الداخلية تكشف ملابسات فيديو محاولة الانتحار المزيفة عبر "تيك توك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك"، يظهر سيدة تحاول الانتحار بإصابة نفسها في رقبتها باستخدام "كتر".

بعد إجراء التحريات والفحص، تبين أن السيدة الظاهرة في الفيديو هي ربة منزل مقيمة في دائرة قسم شرطة أول أسيوط. عند استدعائها ومناظرتها، لم تُلاحظ أي إصابات ظاهرة عليها.

وبمواجهتها بالفيديو، اعترفت بأنها افتعلت محاولة الانتحار، حيث استخدمت "كتر" وصبغة حمراء على رقبتها بهدف إيهام كريمتها بأنها قد تتخلص من حياتها إذا حاولت الخروج من المنزل. وقد قامت بهذا التصرف لزيادة نسبة المشاهدات على التطبيق وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.