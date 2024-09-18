رجال الشرطة بمطار القاهرة يشاركون المواطنين احتفالات المولد النبوي الشريف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شارك رجال الشرطة بمطار القاهرة الدولي المواطنين المسافرين والعائدين الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، حيث قدموا التهنئة لهم ووزعوا حلوى المولد، مما لاقى استحسانًا كبيرًا من المواطنين والزائرين.

تأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية وزارة الداخلية لتعظيم المبادرات الإنسانية في المناسبات الدينية والوطنية، واستمرارًا لتفعيل مبادرة "كلنا واحد". كما تعكس الجهود المبذولة الدور المجتمعي لرجال الشرطة في بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور وتعزيز روح المشاركة بين رجال الشرطة والمواطنين.