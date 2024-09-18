محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من القبض على عامل لاتهامه بالتحرش بسيدة على دراجة نارية في القاهرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من 3 أشخاص، منهم سيدة واثنان يحملان جنسية إحدى الدول، يفيد بأن شخصًا كان يستقل دراجة نارية قد تحرش بالسيدة أثناء سيرها في دائرة قسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات اللازمة لتحديد هوية المتهم، ونجحت في القبض عليه. المتهم هو عامل مقيم في نفس دائرة القسم، وتم ضبط الدراجة النارية المستخدمة في الجريمة. بمواجهته، اعترف المتهم بارتكاب الواقعة كما ورد في البلاغ.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم، وتباشر النيابة التحقيقات في القضية.