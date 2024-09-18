توجيه جديد من "التموين" بشأن مستودعات البوتاجاز ومراحل تداول الأسطوانات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قال أحمد كمال، المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وجَّه بتشديد الرقابة على مستودعات البوتاجاز.

وأضاف كمال، في تصريحات له، اليوم الأربعاء، إنه يتم أيضًا تحديد الرقابة على مراحل التداول والتي تشمل المستودع وموزعي الأسطوانات، مع الرقابة على وزن الأسطوانة والأسعار الرسمية المعلنة من قبل وزارة البترول.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة إن الجهات الرقابية المنوط بها تنفيذ توجيهات وزير التموين؛ هي مديريات التموين في المحافظات والإدارات التابعة لها، ومفتشي الوزارة، بخلاف الإدارة العامة لمباحث التموين.

يُشار إلى أن مجلس الوزراء أصدر قرارًا بشأن ترشيد دعم المواد البترولية والغاز الطبيعي، بتحريك سعر أسطوانة الغاز سعة 12.5 كيلو إلى 150 جنيهًا بدلًا من 100 جنيه، والأسطوانة سعة 25 كيلو بسعر 200 جنيهًا بدلًا من 150 جنيها.