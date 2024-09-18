القابضة للصناعات الغذائية تضخ السلع الغذائية بمعرض أهلا مدارس بمدينة نصر

على جانب آخر توفر الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية السلع الغذائية ومنتجات اللحوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 25% كما يتم طرح اللحوم السودانية الطازجة بسعر 285 جنيها للكيلو ، أيضا توفير منتجات الخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة .

القاهرة - سامية سيد - ضخت الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لـ وزارة التموين والتجارة الداخلية السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمعرض أهلا مدارس الرئيسي بأرض المعارض بمدينة نصر حيث توفر جميع السلع بأسعار مخفضة في إطار حرص الوزارة على تلبية احتياجات المواطنين من المنتجات وتخفيف العبء عليهم.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012