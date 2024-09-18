شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل: مركز "شهداء الكتيبة 103" مُعتمد رسميًا لاختبارات الفحص المهنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام وزير العمل محمد جبران،اليوم الاربعاء ،بزيارة مفاجئة إلى منطقة عمل الساحل بمحافظة القاهرة ،حيث تفقد مركز تدريب شهداء الكتيبة 103 "الشرابية سابقًا "، وكذلك مكتب عمل الساحل الذي يُقدم خدمات لمواطني مناطق: الزاوية، والشرابية، وروض الفرج، وشبرا مصر، والساحل.

واستمع الوزير جبران من العاملين بمركز التدريب إلى سير العملية التدريبية داخل ورش "الطاقة الشمسية،والخياطة،واللحام، وصيانة المحمول،والتبريد والتكييف، واللغات، والسباكة"، وغيرها، مؤكدًا على أهمية " المركز"، كمقر مُعتمد رسميًا لإجراء إختبارات الفحص المهني طبقًا لاتفاقية "الفحص المهني" مع الجانب السعودي، وقريبًا مع بلدان أخرى، بهدف تعزيز مهارة العامل المصري، وزيادة قدراته التنافسية بالخارج، والحفاظ على حقوقه والتوعية بواجباته،موجهًا بأهمية أن يقوم بدوره على أكمل وجه، خاصة في النهوض بالعملية التدريبية وتأهيل الشباب على إحتياجات سوق العمل، كجزء من منظومة التدريب المهني التي تقوم الوزارة بتطويرها خلال هذه الفترة.

كما تفقد الوزير مكتب عمل الساحل، موجهًا، بتكثيف الجهود، باجتهاد وإخلاص والتزام، لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم، مؤكدًا على خطة الوزارة التي تسير على قدم وساق، نحو ميكنة كافة الخدمات المُقدمة للمواطنين.