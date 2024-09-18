شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: استرداد حقوق عمال بشركات بالقطاع الخاص بالدقهلية والإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية العمل بمحافظة الدقهلية، عن نجاح عمليات مفاوضة قام بها مكتب العمل بمنية النصر التابع للمديرية ، أسفرت عن استرداد مستحقات عامل بشركة خاصة بقيمة 85 ألف جنيه مستحقات للعامل داخل الشركة، وذلك بعد تلقي المديرية شكوى قدمها العامل: وائل السيد محمد من العاملين بالشركة، وجرى توجيه الشكوى لبحثها لمكتب العمل التابع لمنطقة العمل بمدينة المنزلة، والتى نجح فى تسويتها ودياً مع مسئولى الشركة وتسليم العامل مستحقاته.

يأتى ذلك فى إطار جهود المديرية المستمرة لحماية العاملين بمنشآت القطاع الخاص وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من خلال مكاتبها التابعة المنتشرة فى كافة أرجاء المحافظة، وذلك لضمان تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له، وكذلك حصول كافة العمال على حقوقهم و تأديتهم واجباتهم المطلوبة التى أقرتها أحكام القانون داخل أماكن العمل المختلفة.

وأوضح أحمد رجائى وكيل مديرية العمل بالدقهلية، فى تقريره للوزارة، أن تلك الجهود التى تقوم بها المديرية وأجهزتها التابعة تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، للمديريات بالمحافظات، بضرورة تكثيف الجهود، لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم ، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج، والتواجد المستمر بين العمال في المنشآت وإحكام الرقابة على تطبيق أحكام القانون من خلال الأجهزة التابعة للمديريات بالمحافظات، وإزالة المعوقات والمشكلات التى تواجه عملية تقديم الخدمات للمواطنين في ظل الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأضاف وكيل المديرية أن عمليات المفاوضة التى تحرص المديرية على القيام بها بهدف تعزيز مبادئ المفاوضة الجماعية والتي تعد الوسيلة القانونية لحل المنازعات العمالية التي نص عليها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، كما يؤكد علي دور مكاتب العلاقات في التوصل لحلول الخلافات عن طريق المفاوضات والتسويات الودية وحفظ العلاقة المتوازنة بين العاملين وأصحاب الأعمال ، وقدم العامل الشكر لوزارة العمل والقائمين على مكتب العمل بمنية النصر بعد استلام جميع مستحقاته المالية ، وكذلك توفير فرصة عمل بديلة بعد انتهاء علاقة العمل بالتراضي بينه وبين الشركة ، كما قدم مسؤول الشركة الشكر لإدارة المكتب بعد استلامه المخالصة الموقعة من العامل ، بحضور مدير المكتب أيمن الرفاعى والقائم بعمل مفتش تفتيش العمل بدائرة عمل المكتب.

كما أعلنت مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية، عن نجاح عمليات التفاوض والتسوية الودية مع مسئولي شركتين من شركات القطاع الخاص دون اللجوء للقضاء، وذلك بعد تقدم العاملين بشكاوى رسمية لمكتب علاقات شرق التابع للمديرية ، حيث قامت المديرية بعقد سلسلة من المفاوضات بالشركتين ، وقد أسفرت المفاوضات عن استرداد حقوق أحد العمال، وتم تسوية بمبلغ 4300 جنيه للعامل محمد خطاب انور، كما تم استرداد مبلغ 4000 جنيه للعاملة من العاملين بشركة أخرى، من قيمة مستحاقتها وتسليم العاملة جميع حقوقه المشروعة فى حضور مسئولى الشركات ، وأيضاً حصول 4 عمال على مستحقاتهم المالية المتأخرة لدى إحدى الجمعيات، من خلال مكتب علاقات الدخيلة ، وصرف مبلغ 13855 جنيهاً لمقدمى الشكوى الجماعية مستحقات ساعات عمل إضافية، مما يؤكد على أهمية دور مكاتب علاقات العمل فى التوصل لحلول لأي خلافات عن طريق المفاوضات والتسويات الودية وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال بشكل متوازن تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة.

وأكد المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالإسكندرية ، أن تلك الجهود تاتى فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات، بضرورة تكثيف الجهود ،لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم ، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج، والتواجد المستمر بين العمال في المنشآت وإحكام الرقابة على تطبيق أحكام القانون من خلال الأجهزة التابعة للمديريات بالمحافظات، وإزالة المعوقات والمشكلات التى تواجه عملية تقديم الخدمات للمواطنين في ظل الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.