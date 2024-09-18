شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يهنئ المكسيك بذكرى يوم الاستقلال ونيبال بذكرى يوم الدستور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس أندريس مانويل لوبيس أوبرادور رئيس الولايات المتحدة المكسيكية؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

وأوفد سيادته السيد محمد يحيى الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة الولايات المتحدة المكسيكية بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.

كما بعث السيد رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس رام تشاندرا بوديل رئيس نيبال؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الدستور.

وأوفد سيادته السيد محمد عاطف عبدالحميد الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة نيبال بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.

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