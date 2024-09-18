شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يزور مركز الواحات ويؤكد تقديم الدعم الكامل لصغار المزارعين والان مع تفاصيل الخبر

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، المشروعات الاستثمارية بمركز الواحات البحرية ومدينة الباويطى ومتابعة موقف تقديم الخدمات لأهالى المدينة وبحث عدد من المشكلات التى يعانى منها المواطنون ميدانيًا بالتنسيق مع الجهات المعنية.

استهل محافظ الجيزة، جولته بإحدى شركات مناجم الحديد بالواحات البحرية، وهي المنطقة الغنية بخام الحديد، حيث تضم 4 مناجم بها أكبر مخزون من خام الحديد بالشرق الأوسط.

واستمع محافظ الجيزة، إلى شرح واف حول ما تزخر به مناجم الواحات من خير وفير، كونها غنية بالحديد والخام، التي تساهم في دعم الصناعة الوطنية، وتقدم الخام اللازم لصناعة مكورات الحديد، الذي يعد أول خطوة في صناعة الصلب بعد استخراج الخام من المناجم، لتوفير احتياجات المصانع المحلية المتكاملة، بدلًا من استيراده من الخارج.

وأكد محافظ الجيزة، تقديم الدعم الكامل وإزالة كافة المعوقات بالتعاون والتنسيق مع الجهات والوزارت المعنية لرفع قدرات الشركة وحسن استثمار إمكانياتها.

وشملت جولة المحافظ، تفقد مدرسة الحارة الابتدائية وفصول الحارة التجارية، حيث تابع المحافظ تنفيذ عدد من الأنشطة الصيفية لتطوير مهارات وقدرات الطلاب وحفظ التراث التقليدى لأهالى الواحات البحرية المتمثل فى الحرف والمشغولات اليدوية.

وتابع المحافظ، جاهزية الفصول الدراسية لاستقبال العام الدراسي الجديد، مؤكدًا على ضرورة التأكد من انتهاء الصيانات اللازمة.

وتفقد المحافظ، مركز الرعاية الصحية الأولية بالحارة للوقوف علي الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، موجهًا مدير مديرية الشئون الصحية ببحث احتياجات المركز وتحديث الآلات والمعدات والأجهزة المستخدمة بالوحدة لدعم الخدمات الصحية المقدمة للأهالى، مشددًا على رئيس المدينة بسرعة معاينة سور المركز وتنفيذ أعمال الصيانة الخاصة بها.

وخلال تفقده أحد مصانع تعبئة التمور وثلاجة تبريد وتجميد التمور بالواحات البحرية، أكد المحافظ عزمه تقديم الدعم الكامل لصغار المزارعين لتحسين إنتاجيتهم وتطوير آليات العمل لديهم الخاصة بعرض وتسويق المنتجات.

وتفقد المحافظ، دار ضيافة منديشة والبالغ طاقتها الاستيعابية 56 غرفة، موجهًا بضرورة دراسة تحقيق الاستفادة منها على الوجة الأمثل بالاضافة الي تفقد مجموعة من المساعدات للأسر الأولى بالرعاية بالواحات البحرية.

رافق المحافظ خلال جولته إبراهيم الشهابي، وهند عبد الحليم نواب المحافظ، وصبري شاكر رئيس مركز الواحات البحرية، وعددًا من أعضاء مجلس النواب ومدير مديرية الشئون الصحية.