شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: سد العجز فى المعلمين بنسبة 90% استعدادا للعام الدراسى والان مع تفاصيل الخبر

قال محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه تم مد فترة الدراسة بالعام الدراسي الجديد حيث أن العام الدراسي الجديد سوف يبدأ مبكرا هذا العام وتم زيادة عدد الأسابيع الدراسية من 23 أسبوعا حتى 33 أسبوعا، مشيرا إلى أنه تم حل مشكلة العجز فى المعلمين بتعيين المعلمين الجدد وأيضا السماح بالتعاقد بالحصة والسماح بالمعلمين الأساسيين بالعمل بالحصة مقابل 50 جنيها للحصة وتم سد العجز بنسبة 90%، مشيرا إلى أنه طبيعى أول أسبوع فى الدراسة متوقع بعض المطالبات من نقل وتحويلات ولكن الوزارة مرتبة كل الأمور مع المدارس والقيادات فى المدارس والإدارات والمديريات.

ويبدأ العام الدراسى الجديد الأسبوع المقبل.