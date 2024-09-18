شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: ممكن تحرم ابنك أنه يشتغل صحفى أو أديب لو مش بيدرس عربى والان مع تفاصيل الخبر

علق محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على تدريس اللغة العربية والتاريخ وتخصيص 20% من الدرجات وإضافتها إلى درجات الطالب بالمدارس الدولية، قائلا: مش معقول يكون حد مولود فى مصر ومش يعرف مين الرئيس جمال عبد الناصر أو تاريخ بلده، متابعا: ممكن تحرم ابنك أنه يشتغل حاجة معينة هو موهوب فيها زى الصحفى أو الأديب، ومن ثم تدريس اللغة العربية والتاريخ سوف يعزز الهوية الوطنية والثقافية ويرسخ الانتماء والولاء.