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نقيب المحامين يقرر صرف معاشات أكتوبر 29 سبتمبر و500 جنيه منحة بمناسبة الدراسة

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد السيد الشاذلى

الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 06:16 م

أصدر عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بصرف منحة استثنائية بمناسبة العام الدراسي الجديد، وصرف معاشات شهر أكتوبر، وجاء نص القرار كالآتي:

أولاً: يتم صرف منحة استثنائية قدرها 500 جنيهاً لكل ابن قاصر بمناسبة العام الدراسي الجديد.

ثانياً: يتم صرف منحة استثنائية قدرها 500 جنيهاً للمحامين بالمعاش وأرامل المحامين المتوفين.

ثالثاً: صرف معاشات شهر أكتوبر 2024 اعتباراً من يوم 29 سبتمبر 2024.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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