شكرا لقرائتكم خبر عن حسام الدين مصطفى فهيم مستشارًا لرئيس جامعة عين شمس لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغبالأربعاء، 18 سبتمبر 2024 09:08 م
أصدر الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس قرارا بندب الدكتور حسام الدين مصطفى علي فهيم الأستاذ بكلية الحاسبات والمعلومات للعمل مستشاراً لرئيس الجامعة.
لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي والإشراف على مشروع الأرشفة الإلكترونية اعتباراً من ١٨ / ٩ / ٢٠٢٤ ولمدة عام.
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