شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف ورؤساء قضايا الدولة السابقون يشاركون في حفل المولد النبوي وتكريم المتفوقين والان مع تفاصيل الخبر

استقبل المستشار خالد زين، رئيس نادي مستشاري قضايا الدولة، الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف عددًا من رؤساء قضايا الدولة السابقين، وهم المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، والمستشار أبو بكر الصديق، للمشاركة في حفل المولد النبوي الشريف، والذى تضمن تكريم المتفوقين من ابناء أعضاء الهيئة.

بدأت فعاليات الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلاها حفيد القارئ محمد صديق المنشاوي.

وينظم نادي مستشاري قضايا الدولة بالزمالك احتفالية بمناسبة المولد النبوي الشريف، حيث تم خلالها تكريم الطلاب المتفوقين من أبناء المستشارين، وكذلك تكريم عددا من المستشارين المميزين.

جاء ذلك بحضور الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب السابق، والكاتب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب والعديد من الوزراء والقيادات الدينية والتنفيذية.