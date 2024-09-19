حلم الثراء انتهي بجثة صاحب البيت.. مصرع شخص خلال التنقيب عن الآثار في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

لقي شخص مصرعه أثناء محاولته التنقيب عن الآثار داخل منزل بمنطقة الدرب الأحمر وسط القاهرة.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من قسم شرطة الدرب الأحمر يفيد بانهيار حفرة على شخص خلال عملية التنقيب.

وبعد الانتقال إلى الموقع والفحص، تأكدت وفاة الشخص نتيجة انهيار الحفرة عليه.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد من الأشخاص المتورطين في الحفر، حيث عُثر بحوزتهم على الأدوات المستخدمة في عملية التنقيب. كما تم اكتشاف حفرة بقطر 3 أمتار وعمق 6 أمتار داخل العقار، وتم إخطار جهات التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية.