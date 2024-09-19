شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. آخر موعد لمعرض أهلا مدارس الرئيسى بمدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر معرض " أهلا مدارس 2024 الرئيسي بمدينة نصر بصالة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بأرض المعارض في استقبال المواطنين يوميا من الساعة 11 صباحًا حتى 10 مساء، ويستمر حتى غدا الجمعة .

وحرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة بالمعرض، حيث يوفر نحو 200 عارض المستلزمات المدرسية والسلع الغذائية بأسعار أقل من الأسواق بنسبة تصل إلى 30% ويتضمن المعرض جميع المستلزمات من "ملابس وأحذية وشنط مدرسية وزى مدرسي وكشاكيل وكراسات وأقلام وكل ما يلزم من أدوات مدرسية .

على جانب آخر تضخ وزارة التموين السلع الغذائية في منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة والمنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية لتلبية احتياجات المواطنين من كافة السلع خاصة الأساسية .