شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الروم الأرثوذكس مهنئا بذكرى المولد النبوي: نتضرع لله أن يحفظ مصر بلد السِلّم والسلام والان مع تفاصيل الخبر

قال البابا ثيوذورس الثاني بابا وبطريرك الإسكندرية، وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس، إنه يهنئ شعب مصر العظيم بمناسبة احتفالات ذكرى المولد النبوي الشريف.

وأضاف بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس فى تصريحات صحفية، أنه يتضرع إلى الله القدير أن يحفظ مصرنا بلد السِلّم والسلام.

وكان البابا ثيوذورس الثانى شارك بدعوة من وزارة الأوقاف فى احتفالية ذكرى المولد النبوي الشريف التي نظمتها الوزارة في مركز المنارة المؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وفضلية الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف. وكذلك عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة والأزهر الشريف والدين المسيحي.