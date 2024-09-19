شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يفتتح عددًا من المشروعات التنموية بمركز الواحات البحرية والان مع تفاصيل الخبر

قام المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بجولة مطولة بمركز الواحات البحرية ومدينة الباويطى لافتتاح عدد من المشروعات بالتعاون مع الوزارات والأجهزة المعنية بالدولة.

استهل محافظ الجيزة، جولته بافتتاح معهد منديشة الأزهرى بطاقة 26 فصل دراسى، والذى ينقسم إلى قاعتان لرياض الأطفال و12 فصل للمرحلة الابتدائية نظام التعليم المشترك بالإضافة إلى 6 فصول للشهادة الإعدادية و 6 فصول للشهادة الثانوية بنات.

وافتتح المحافظ، الأعمال الإنشائية والتجهيزات لوحدة إطفاء قرية الحارة لخدمة أهالى القرية، موجهًا رئيس المدينة بالتنسيق مع إدارة الحماية المدنية بالجيزة لدعم الوحدة بالسيارات اللازمه وتوفيرها فورا لبدء التشغيل الفعلى، نظرًا لأهميتها نظرًا لبعد أقرب وحدة إطفاء عن القرية بحوالي 25 كم.

شملت افتتاحات محافظ الجيزة، بمركز الواحات البحرية افتتاح مشروع إنشاء 50 بيت بدوي بقرية القصر التابعة لمركز الواحات البحرية على مساحة 5 أفدنة وبتكلفة إجمالية بلغت نحو 37 مليون جنيه، وذلك بالتعاون وتمويل جهاز تعمير الوادي الجديد منطقة جهاز الواحات البحرية.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن الوحدة السكنية تضم غرفتان وغرفه استقبال ومطبخ وحمام، إضافة إلي توصيل كافة المرافق من مياه وإنارة والصرف الصحي، وعناصر الأمان من كاميرات مراقبة وتوصيلات إطفاء كما تم مراعاة الحفاظ على الشكل العام للوحدات للحفاظ علي الرؤية البصرية، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن بدء التقديم على نظام القرعة وفقاً للاليات القانونية.

رافق المحافظ إبراهيم الشهابى، وهند عبدالحليم، نائبى المحافظ، واللواء أحمد محمد فتحي السويفي رئيس الجهاز المركزي للتعمير بالوادي الجديد، والنواب عمرو القطامي، محمد سلطان، صبورة السبد، مايسة عطوة أعضاء مجلس النواب، والدكتورة أمل رشدي مدير مديرية الشؤون الصحية، والدكتور أيمن عبود رئيس المنطقة الأزهرية بالجيزة، والدكتور صبري شاكر رئيس مركز الواحات.



جولة محافظ الجيزة بمركز الواحات البحرية ومدينة الباويطى