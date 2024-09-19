شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الإسرائيلية تعتقل مواطنا جندته إيران لاستهداف نتنياهو ووزير الدفاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اعتقال مواطن إسرائيلي الشهر الماضي بتهمة التعاون مع المخابرات الإيرانية والتخطيط لاغتيال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع، ورئيس الوزراء السابق نفتالي بينت، ورئيس الشاباك.

من جانبها، قالت صحيفة نيويورك تايمزالأمريكية، إن إسرائيل أنشأت شركة وهمية لإنتاج أجهزة الاتصال اللاسلكية المزودة بالمتفجرات، مشيرة إلى أن الشركة الإسرائيلية الوهمية تظاهرت بأنها شركة دولية لتصنيع الأجهزة.