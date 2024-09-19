شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الزراعة تطرح إنتاجها من البيض بـ 120 جنيهاً.. اعرف منافذ البيع والان مع تفاصيل الخبر

أعلن أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للإصلاح الزراعي مستمرة فى طرح انتاجها من البيض بسعر 120 جنيهاً للكرتونة، من خلال منافذها الثابتة بالمحافظات والمتحركة.

أضاف إبراهيم أنه يتم طرح إنتاج مشروعات الهيئة للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة، ومضاعفة منافذ البيع والمشروعات وانتاجها، للحد من الحلقات الوسيطة والمساهمة فى خفض الأسعار، مشيراً إلى أنه يتم بيع البيض بشكل منتظم فى الميادين بالمحافظات، وسط إقبال كثيف من المواطنين، بسعر 120 جنيهًا للكرتونة لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

يأتي ذلك في الوقت الذى تم الاتفاق فيه بين وزيرا التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي و بعض منتجى بيض المائدة لبحث استقرار الأسواق وتوفيره بأسعار مخفضة للمواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وطرح السلع الغذائية الاساسية بأسعار مخفضة.