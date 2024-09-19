شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة ينقل اليوم الخميس 576 رحلة جوية لنقل أكثر من 80 ألف راكب والان مع تفاصيل الخبر

يسير مطار القاهرة اليوم الخميس 576 رحلة جوية إلى عدة جهات دولية وداخلية تنقل على متنهم أكثر من 80 ألف راكب، حيث يسير مطار القاهرة على مدار اليوم 293 رحلة سفر جوية على متنها قرابة 40,375 الف راكب تنقلهم إلى وجهات مختلفة منهم نيويورك لندن فرانكفورت موسكو كوبنهاجن جاكرتا أمستردام تورنتو ميونخ جوانزو باريس روما أثينا مانشستر دبى أبوظبى الرياض جدة والعديد من الوجهات الأخرى كحائل رأس الخيمة العين جدة المدينة الطائف الشارقة كازبلانكا أبوظبى البحرين جوهانسبرج أسمره عنتيبى دار السلام عمان بيروت مولاى الدمام الكويت لارنكا اسطنبول شنجهاي ميلانو بغداد شينزين بارشلونة فينا ميونخ برلين كانو أبوجا.

فى حين يستقبل مطار القاهرة على مدار 24 ساعة 282 رحلة جوية قادمة من عدة وجهات دولية وداخلية منها نيويورك باريس وفرانكفورت ولندن وبرلين وروما ونابولي وميلانو ومانشستر وهامبورج وكوبنهاجن ومدريد وبروكسل وفينا وموسكو وبرشلونه ودبلن وأثينا وأمستردام تورنتو وميونخ وعدد من الوجهات العربية منها الرياض جدة المدينة الطائف ودبى والشارقة وأبوظبي والعين ورأس الخيمة وعمان ومسقط وتونس والجزائر والدار البيضاء والكويت وسوريا وبغداد وكينشاسا وتنقل علي متنها أكثر من 40,159 راكب

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات لتيسير حركة الركاب بعد زيادة حركة الطيران بالمطار لضمان راحة وسلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.