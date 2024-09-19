المرور يضبط 37 ألف مخالفة خلال 24 ساعة في حملة موسعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور جهودها المكثفة لتطبيق قوانين ولوائح المرور وضبط المخالفين. وأسفرت الحملة الأخيرة خلال 24 ساعة عن ضبط 37392 مخالفة مرورية متنوعة.

تضمنت المخالفات المضبوطة:

1896 مخالفة السير بدون تراخيص.

44 مخالفة دراجات نارية.

16187 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

11 مخالفة موقف عشوائي.

1635 مخالفة استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.

12 مخالفة شروط التراخيص.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين. تأتي هذه الحملات في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لتعزيز الانضباط المروري وتحسين السلامة على الطرق.