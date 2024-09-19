المحمدي يظهر بزي أسود وكمامة أمام محكمة الجنايات



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان يونس:

ظهر اللاعب أحمد ياسر المحمدي، المتهم بهتك عرض فتاة في قطر، في قفص الاتهام بمحكمة الجنايات مرتديًا كمامة زرقاء وتيشيرت أسود خلال جلسة محاكمته. وحضرت والدته وشقيقاته لمؤازرته أثناء الجلسة.

وصل المحمدي، في حراسة أمنية مشددة، إلى محكمة جنايات القاهرة بعابدين لحضور ثاني جلسات محاكمته، التي تنظرها هيئة الدائرة "30" برئاسة المستشار وائل سعيد زهران وعضوية المستشارين جابر السعيد الجزار ومحمود يحيى رشدان وعبد الله عبد العزيز سلام، وأمانة سر عمر محمد عاشور ومصطفى حسن مصطفى.

النيابة العامة وجهت إلى أحمد ياسر المحمدي تهمة هتك عرض في القضية رقم 1634 لسنة 2024 جنايات عابدين، والمقيدة برقم 28 لسنة 2024 كلي جنايات شمال القاهرة. وكانت نيابة وسط القاهرة الكلية قد قررت إحالة المحمدي، لاعب كرة القدم في قطر وشقيق حسين ياسر المحمدي نجم نادي الزمالك السابق، إلى المحاكمة الجنائية بتهمة الاعتداء على فتاة في قطر.

وفقًا للتحقيقات، تم تقديم بلاغ ضد المحمدي من الفتاة التي ادعت تعرضها للاعتداء، وقام بالإفصاح عن العلاقة بينه وبين الفتاة، مؤكدًا أنه لم يتعد عليها وأن الأمر تم برضاها. وبعد عودته إلى مصر، قامت جهات التحقيق بالتنسيق مع الإنتربول الدولي للقبض عليه، وتم القبض عليه في شرم الشيخ وتحويله إلى قسم عابدين.