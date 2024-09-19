بدء محاكمة أحمد ياسر المحمدي بتهمة هتك عرض في قطر



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان يونس:

بدأت الدائرة "30" جنايات عابدين بمحكمة القاهرة، اليوم، جلسة محاكمة اللاعب أحمد ياسر المحمدي، المتهم بهتك عرض فتاة في دولة قطر. ظهر المحمدي داخل قفص الاتهام مرتديًا كمامة زرقاء وتيشيرت أسود، بينما حضرته والدته وشقيقاته لمؤازرته خلال الجلسة.

وصل المحمدي إلى محكمة جنايات القاهرة بعابدين في حراسة أمنية مشددة لحضور ثاني جلسات محاكمته، والتي تنظرها هيئة الدائرة برئاسة المستشار وائل سعيد زهران، وعضوية المستشارين جابر السعيد الجزار، محمود يحيى رشدان، وعبد الله عبد العزيز سلام، وأمانة سر عمر محمد عاشور ومصطفى حسن مصطفى.

وجهت النيابة العامة إلى أحمد ياسر المحمدي تهمة هتك عرض، في القضية رقم 1634 لسنة 2024 جنايات عابدين، والمقيدة برقم 28 لسنة 2024 كلي جنايات شمال القاهرة. وكانت نيابة وسط القاهرة الكلية قد قررت إحالة المحمدي، لاعب كرة القدم في قطر وشقيق حسين ياسر المحمدي نجم نادي الزمالك السابق، إلى المحاكمة الجنائية بتهمة الاعتداء على فتاة في قطر.

وكشفت التحقيقات أن المتهم كان قد عاد إلى مصر بعد تقديم البلاغ ضده، وقامت جهات التحقيق بالتنسيق مع الإنتربول الدولي للقبض عليه. تم القبض عليه في شرم الشيخ، حيث تم التحفظ عليه بقسم عابدين وتحرير المحضر.

وخلال التحقيقات، أفاد اللاعب بأنه كان على علاقة بالفتاة التي تقدمت بالبلاغ، نافياً التهمة الموجهة إليه، ومؤكدًا أن الأمور تمت برضاها وعقب اتفاق بينهما. وأكد أن الفتاة ادعت التعرض للاعتداء بعد استدراجها إلى شقته.