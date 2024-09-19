مصرع أجنبي في حادث تصادم بعد دهسه من سائق بمنطقة قصر النيل



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:



نجحت مباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء علاء بشندي، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، في القبض على قائد سيارة ارتكب حادث تصادم أسفر عن وفاة أحد الأشخاص.

تفاصيل الواقعة بدأت عندما تلقى قسم شرطة قصر النيل بلاغًا عن اصطدام سيارة بأحد الأشخاص، الذي يحمل جنسية أجنبية، مما أدى إلى وفاته، ثم فر قائد السيارة من موقع الحادث.

بفضل التحريات وجمع المعلومات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيارة وضبط قائدها، الذي تبين أنه سائق من محافظة القليوبية. خلال التحقيقات، اعترف السائق بارتكابه الحادث وشرح سبب هروبه بأنه كان يخشى القبض عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتكثيف التحقيقات للوقوف على كافة تفاصيل الحادث.