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وزارة العدل تطلق قوافل طبية فى 3 محافظات ضمن مبادرة "بداية"

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القاهرة - سامية سيد - كتب إبراهيم قاسم

الخميس، 19 سبتمبر 2024 12:05 م

فى اطار مشاركة وزارة العدل فى مبادرة رئيس الجمهورية " بداية جديدة لبناء الانسان "، اطلقت وزارة العدل قوافل طبية بمحافظات القاهرة والجيزة والفيوم اتجهت إلى محاكم شمال القاهرة وشمال الجيزة والفيوم الابتدائية، للكشف عن أمراض الجهاز الهضمي والباطنة والسكري والقلب والمناعة واجراء الفحوصات والتحاليل الطبية.

وتم إجراء الفحوص الطبية والتحاليل لعدد 490 مواطنا من الموظفين والمترددين على تلك المحاكم.

الاطباء المشاركة فى القافلة
الاطباء المشاركة فى القافلة

 

القوافل الطبيبة
القوافل الطبيبة

 

جانب من الكشف على المواطنين
جانب من الكشف على المواطنين

 

قوافل وزارة العدل
قوافل وزارة العدل

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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