شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الكبار فى الاحتفال باليوم العالمى لمحو الأمية: 7 محافظات قاربت من الصفر والان مع تفاصيل الخبر

نظمت الهيئة العامة لتعليم الكبار احتفالا باليوم العالمي لمحو الأمية، حيث قال الدكتور عيد عبد الواحد رئيس الهيئة: يحتفل العالم بـ اليوم العالمي لمحو الأمية في الثامن من سبتمبر من كل عام، وهو يوم يهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية محو الأمية في تحقيق التنمية المستدامة، والذي جاء هذا العام 2024 تحت شعار "تعزيز التعليم متعدد اللغات: محو الأمية من أجل التفاهم المتبادل والسلام" لقد عملت الهيئة العامة لتعليم الكبار علي تطوير رؤيتها ورسالتها وأهدافها.

وتابع عيد عبد الواحد: انطلقت رسالة الهيئة على عدد من الركائز أهمها: الانتقال من محو الأمية الهجائية إلى محو الأمية الوظيفية، والانتقال من محو الأمية إلى التعايش مع البيئة الرقمية ، وكذلك مواصلة التعلم، والتعليم المستمر، وإحداث حراك تنموى من خلال الندوات التثقيفية والتوعوية ولم تغفل الهيئة أي جهد لرعاية ودعم أبنائنا من ذوي الهمم والقدرات الخاصة كما أنها لم تتوان عن دعم حقوق الكبار طبقا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأكد أن الاحتفال يتضمن فوز مصر بجائزة كونفوشيوس، وهي جائزة تعكس إنجازًا بارزًا في مجال التعليم والثقافة. هذا الفوز ليس مجرد شهادة على تفوقنا الأكاديمي، بل هو أيضًا دليل على قوة التعاون بين المؤسسات الرائدة في مصر، وفي مقدمتها الهيئة وجامعة المنصورة، كا وجه رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والهيئة الوطنية للإعلام وكافة المؤسسات الصحفية لتغطيتهم فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لمحو الأمية.

فيما قدم الدكتور وليد حويلة مدير إدارة التدريب عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة عرضاً عن: مستقبل تعليم الكبار والرؤية والرسالة والأهداف وتفعيل منصة الكترونية بالتعاون مع اليونسكو وإجراءات جديدة لطلاب الفرقة النهائية بالجامعات و التقدم لجائزة اليونسكو2024 بالتعاون مع جامعة المنصورة وتشكيل اللجنة الاستشارية العليا، مضيفا إن هناك 7 محافظات قاربت من الصفر الافتراضي وهى الإسكندرية ودمياط وجنوب سيناء والإسماعيلية والوادي الجديد والسويس ومطروح.

واستعرض السيد مسعد مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة المبادرة الوطنية لتعلم الكبار وتعليمهم لتحقيق التنمية"نقدر"حيث أوضح بأن هذه المبادرة تنطلق لإحداث تحولات في تعلم الكبار وتعليمهم في مصر،ثم تحدث عن منطلقات المبادرة الوطنية وغاياتها و أهدافها، وحوكمتها.