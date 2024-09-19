شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: فرص عمل وتدريبات مجانية للشباب بقنا بالتعاون مع القطاع الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفرت مديرية العمل بمحافظة قنا، عدد من فرص العمل للشباب وذوي الهمم، بالتنسيق مع القطاع الخاص، وتقديم فرص تدريبية مجانية للشباب خاصة ذوي الهمم على مهن يحتاجها سوق العمل، بالإضافة إلى تنظيم ندوة توعوية فى مجال السلامة والصحة المهنية بعنوان "سلامتك تهمنا"، ألقت الضوء على كيفية الوقاية من مخاطر الحريق فى بيئة العمل، كما تم تقديم خدمات استشارية للمواطنين بشأن الاستفسارات المتعلقة بالخدمات التي تقدمها وزارة العمل ومديريتها في المحافظة.

وأوضح أحمد جابر مدير مديرية العمل بمحافظة قنا، فى تقريره إلى الوزارة، أن هذه الفعاليات تأتي فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، لمديريات العمل بالمحافظات، بتكثيف الجهود، والتعاون مع كافة الوزارات، والجهات المعنية، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التى أطلقها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة.

كما أكد مدير المديرية على أن التعاون مع القطاع الخاص يلعب دورًا حيويًا في توفير فرص العمل المناسبة للشباب ، بما يتماشى مع أهداف المبادرة الرئاسية، كما أشار إلى أهمية تعزيز الوعى بسلامة العمال في بيئة العمل للحفاظ على صحتهم وسلامة أدوات الإنتاج، وضمان بيئة عمل صحية ومستدامة.

كما نظمت مديرية العمل بمحافظة شمال سيناء، فعاليات مبادرة "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، بعنوان "أهداف وتشريعات السلامة والصحة المهنية والحرائق وانواعها وكيفية مواجهتها"، وتناولت المحاضرات السلامة والصحة المهنية وأساليبها وخطط الطوارئ، ومخاطر الحريق، يأتى ذلك ضمن أنشطة المديرية المكثفة فى مجال نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية فى بيئة العمل وأهمية توعية العاملين بالمنشآت من أجل الحفاظ على أرواحهم وحمايتهم والمترددين عليهم من أى مخاطر محتملة مع بداية العام الدراسى الجديد، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري ، يأتى ذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة.