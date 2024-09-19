شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس للصحة: الاستماع للمريض ومعرفة التاريخ المرضى أفضل طريقة للتشخيص السليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لـ شئون الصحة والوقاية، خلال مؤتمر الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إن التشخيص السليم من خلال أخذ التاريخ المرضى من المريض وليس من خلال التليفون أفضل طريقة للتشخيص السليم.

وأوضح أنه حتى هذه اللحظة فإن تاريخ المريض هو أساس التشخيص، ومازال هذا هو الحقيقة ولا يمكن التشخيص السليم من التليفون ولابد أن تجلس أمام المريض وتستمع إليه.



وأضاف أنه لابد من عمل خطوط استرشادية وأن نسير عليها ولابد من فحص المريض جيدا للوصول إلى التشخيص السليم، وهى الطريقة الصحيحة للوصول إلى أفضل تشخيص، واحترام الأعراض التى يعانى منها المريض.