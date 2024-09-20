شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الجمعة الموافق 20/9/2024، في مصر، إذ تشهد أغلب الأنحاء ارتفاعًا في درجات الحرارة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024، طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة رطب ليلًا.

وقالت الهيئة إنه من المتوقع أن يشهد، اليوم، رياح معتدلة، تنشط وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء، وتنشط أحيانًا على جنوب الصعيد.

وأضافت أنه من المتوقع وجود أتربة عالقة نهارًا على بعض المناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 39 درجة والمحسوسة 41 والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 32 والمحسوسة 35 والصغرى 22، ومطروح العظمى 32 درجة والمحسوسة 35 والصغرى 24، وسوهاج العظمى 42 درجة والمحسوسة 43 والصغرى 27، وقنا العظمى 43 درجة والمحسوسة 44 والصغرى 27، وأسوان العظمى 43 درجة والمحسوسة 44 والصغرى 28.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية

- درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 25 والعظمى 39.

- درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 25 والعظمى 39.

- درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 26 والعظمى 40.

- درجات الحرارة فى بنها الصغرى 25 والعظمى 38.

- درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 24 والعظمى 37.

- درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 26 العظمى 39.

- درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 24 والعظمى 37.

- درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 24 والعظمى 38.

- درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 24 والعظمى 37.

- درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 25 والعظمى 38.

- درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 24 والعظمى 38.

- درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 24 والعظمى 31.

- درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 23 والعظمى 32.

- درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 25 والعظمى 39.

- درجات الحرارة فى السويس الصغرى 24 والعظمى 39.

- درجات الحرارة فى العريش الصغرى 23 والعظمى 33.

- درجات الحرارة فى رفح الصغرى 23 والعظمى 33.

- درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 25 والعظمى 38.

- درجات الحرارة فى نخل الصغرى 19 العظمى 36.

- درجات الحرارة فى سانت كاترين الصغرى 18 والعظمى 33.

- درجات الحرارة فى الطور الصغرى 27 والعظمى 37.

- درجات الحرارة فى طابا الصغرى 26 والعظمى 33.

- درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 28 والعظمى 40.

- درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 22 والعظمى 32.

- درجات الحرارة فى العلمين الصغرى 25 والعظمى 33.

- درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 24 والعظمى 32.

- درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 24 والعظمى 32.

- درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 26 والعظمى 42.

- درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 28 والعظمى 40.

- درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 28 والعظمى 39.

- درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 27 والعظمى 41.

- درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 28 والعظمى 37.

- درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 27 والعظمى 38.

- درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 28 والعظمى 37.

- درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 25 والعظمى 40.

- درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 25 والعظمى 40.

- درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 25 والعظمى 41.

- درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 25 والعظمى 42.

- درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 27 والعظمى 42.

- درجات الحرارة فى قنا الصغرى 27 والعظمى 43.

- درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 27 والعظمى 43.

- درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 28 والعظمى 43.

- درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 28 والعظمى 42.

- درجات الحرارة فى أبو سمبل الصغرى 28 والعظمى 42.