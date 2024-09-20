شكرا لقرائتكم خبر عن ‫ 5 توصيات من قطاع الإرشاد الزراعى لمزارعى القطن خلال شهر سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي برئاسة الدكتور علاء عزوز، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول القطن مراعاتها، خلال شهر سبتمبر.

وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث القطن في الآتي:

1- تتم الجنية الأولى عندما تصبح نسبة التفتح 50 – 60 % والثانية عند تفتح باقى اللوز.

2- نشر عب الندى ولا يفرز أو يعبأ إلا بعد جفافه.

3- فرز وفرفرة القطن لاستبعاد القشر والأوراق الجافة وغيرها من الشوائب.

4- عدم استخدام أى عبوات من البلاستيك أو استخدام أى ألياف صناعية فى حياكة الأجولة بل يتم إستخدام دوبارة قطنية لحماية القطن من التلوث .

5- فى حالة الزراعة المتأخرة يتم الجنى عند تفتح 40 % ثم تعطى رية خفيفة لكى يتم نضج باقى اللوز على النبات.

