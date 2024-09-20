أبرزها تذكرة الطيران والفنادق.. أسباب زيادة برامج العمرة 2024 الاقتصادية والخمس نجوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشف أحمد وحيد، عضو غرفة شركات السياحة، عن أسباب زيادة أسعار برامج العمرة 2024 سواء الاقتصادية أو الخمس نجوم.

وقال "وحيد"، في تصريحات لمصراوي، أن سبب زيادة أسعار برامج العمرة يعود إلى ارتفاع أسعار تذاكر الطيران بقيمة تصل لـ3000 جنيه عن الموسم السابق.

وأضاف عضو غرفة شركات السياحة، أن الموسم الحالي شهد زيادة في قيمة أسعار الفنادق في مكة والمدينة نتيجة زيادة الإقبال، وهو ما أدى إلى زيادة أسعار العمرة.

وأوضح أن ضوابط العمرة نصت على التزام شركات السياحة بإضافة مشرف أساسي لكل 50 معتمر بدلاً من 135 معتمر، وهو ما أدى إلى زيادة التكلفة على الشركات بزيادة أعداد المشرفين.

وأشار إلى أن أسعار العمرة الاقتصادية للموسم الجديد تبدأ من 35 ألف جنيه، بينما تتراوح أسعار العمرة فئة الـ4 نجوم بين 40 و45 ألف جنيه، أما برامج الـ5 نجوم فتبدأ من 60 ألف جنيه.

وكان شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، قد اعتمد الضوابط والقواعد المنظمة لرحلات العمرة لموسم 1446 هجرية.

ومن المقرر أن تبدأ رحلات العمرة لهذا الموسم خلال شهر سبتمبر الجاري.