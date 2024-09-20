شكرا لقرائتكم خبر عن توصيات المرور لقيادة آمنة على الطرق مع بدء العام الدراسى الجديد.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

أوصت الإدارة العامة للمرور، باتباع العديد من طرق الوقاية لتجنب وقوع الحوادث قبل بدء العام الدراسى الجديد خاصة أثناء مرور الأتوبيسات و السيارات بالرابطة بين المحافظات وشملت قائمة الوصايا ما يلى:

- الصيانة الدورية للسيارات التى تمكن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.

- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.

- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.

- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.

- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران.

- توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.

- عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.

وينطلق السبت 21 سبتمبر الجارى العام الدراسى الجديد لطلاب المدارس الرسمية والخاصة، حيث تستقبل المدارس الطلاب وفق مواعيد وجداول الحضور، وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن الدراسة تبدأ السبت فى عدد من المحافظات والمدارس حسب خطة كل إدارة تعليمية فى خفض الكثافة الطلابية، مشيرة إلى أن انتظام جميع الطلاب بالعام الجديد سيكون الأحد 22 سبتمبر الجارى، موضحة أنه تم التنبيه على المدارس بضرورة تهيئة الأجواء للطلاب وتفعيل الاشراف اليومى ومتابعة دخول وخروج الطلاب من المدارس.