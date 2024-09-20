شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 39 درجة والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024، طقسا شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة رطب ليلًا، مشيرة إلى أن هناك ارتفاعًا فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وقالت الهيئة إنه من المتوقع أن يشهد، اليوم، رياح معتدلة، تنشط وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء، وتنشط أحيانًا على جنوب الصعيد، مع وجود أتربة عالقة نهارًا على بعض المناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 39 درجة والمحسوسة 41 والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 32 والمحسوسة 35 والصغرى 22، ومطروح العظمى 32 درجة والمحسوسة 35 والصغرى 24، وسوهاج العظمى 42 درجة والمحسوسة 43 والصغرى 27، وقنا العظمى 43 درجة والمحسوسة 44 والصغرى 27، وأسوان العظمى 43 درجة والمحسوسة 44 والصغرى 28.

يُذكر أن خريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، كشفت عن درجات الحرارة المتوقعة خلال يومى السبت والأحد المقبلين، وذلك على التالي:

السبت 21 سبتمبر

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 35 درجة والمحسوسة 37 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 درجة والمحسوسة 33 درجة.

- جنوب سيناء: العظمى 39 درجة والمحسوسة 41 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 38 درجة المحسوسة 40 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 درجة المحسوسة 42 درجة.

الأحد 22 سبتمبر

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 34 درجة والمحسوسة 36 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 درجة والمحسوسة 33 درجة.

- جنوب سيناء: العظمى 37 درجة والمحسوسة 39 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 36 درجة المحسوسة 38 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 درجة المحسوسة 42 درجة.