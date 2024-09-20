شكرا لقرائتكم خبر عن المجر وبلغاريا ينفيان تصدير أو تصنيع أجهزة بيجر المستخدمة فى انفجارات لبنان والان مع تفاصيل الخبر

أكد جهاز الأمن في المجر أنه لم يتم استيراد أو تصدير أو تصنيع أي أجهزة بيجر في بودابست والتي استخدمت في انفجارات لبنان، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

كما أعلنت بلغاريا أنه لم يتم استيراد أو تصدير أو تصنيع أي أجهزة بيجر من تلك التي استخدمت في انفجارات لبنان، مشيرة إلى أن شركة نورتا جلوبال ومقرها صوفيا لا علاقة لها ببيع أو شراء أو تداول أجهزة البيجر في البلاد.

وكشف موقع "تيلكس" المجرى النقاب، عن أن شركة بلغارية هى التى قامت بشراء أجهزة الاستدعاء البيجر التى انفجرت فى لبنان من شركة جولد أبولو التايوانية والتى تم بيعها فى نهاية المطاف إلى حزب الله اللبنانى بينما أعلنت وكالة الأمن القومى البلغارية أنها ستحقق في هذه المزاعم.

وأفاد الموقع المجري - وفقا لمصادر مطلعة - بأن شركة بي إيه سي كونسلتينج المسجلة في بودابست عملت فقط كوسيط للمعاملات التجارية وأبرمت اتفاقية مع شركة تايوانية بينما كانت شركة نورتا جلوبال المحدودة، ومقرها صوفيا هي المسئولة بشكل مباشر عن شراء أجهزة البيجر من الشركة التايوانية.

وأكدت الحكومة المجرية هذه المعلومات رسميا حيث قال وزير الدولة المجرى للاتصالات الدولية والعلاقات المتحدث باسم حكومة المجر زولتان كوفاكس - في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع (إكس): "أكدت السلطات أن الشركة المعنية هي مجرد وسيط تجاري وليس لها موقع تصنيع أو تشغيل في المجر ولديها مدير واحد مسجل في عنوانها المعلن، ولم تكن الأجهزة المشار إليها موجودة في المجر مطلقا".