شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الوزراء يوجه بالاستغلال الأمثل لجميع أملاك شركة "سوبر جيت" والان مع تفاصيل الخبر

ترأس المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، أعمال الجمعية العمومية العادية لشركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت)، حيث شهد الاجتماع اعتماد قائمة المركز المالي والحسابات الختامية للشركة، وتقرير مجلس الإدارة، وتقرير مراقب حسابات الشركة، إضافة الى تقرير مراقب الحسابات للجهاز المركزي للمحاسبات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023 ، وحيث بلغت إيرادات النشاط في عام 2023 مبلغ 428.7 مليون جنيه مقابل 351.3 مليون جنيه عن عام 2022 وبزياده قدرها 77.5 مليون جنيه وبنسبه تطور 22% كما بلغ عدد الرحلات المنفذة عام 2023 45527 رحله مقابل 42.000 رحله في عام 2022 وبزياده 3527 رحله بنسبه تطور 8.5% فيما بلغ عدد الركاب في عام 2023 3 مليون راكب مقابل 2.8 مليون راكب في 2022 وبزياده قدرها 200 الف راكب بنسبه تطور 7%

وتم خلال الاجتماع استعراض نشاط الشركة خلال الفترة المنتهية في 13 ديسمبر 2023، حيث تم تنفيذ اعمال رفع الكفاءة وإصلاح الحافلات و عمل دورات تدريبية للسائقين في مجالات القيادة الآمنة والإصلاح السريع ودورات تدريبية للموظفين والكوادر الإدارية بالشركة في مجالات (تطبيق نظم إدارة الجودة – كيفية تقييم الأداء – تقييم مخاطر العمليات – كيفية تطبيق نظام السلامة والصحة المهنية)، كما تم استعراض ما تم من خطة تطوير الاسطول بالشركة حيث تم تدعيم الاسطول بعدد 16 اتوبيس جديدة مصنعة محليا ليصبح اسطول الشركة مكون من 223 أتوبيس وفق لخطه زيادة اسطول الشركة ليصبح 350 حافله خلال 5 سنوات بالتوازي مع رفع الكفاءة الفنية للحافلات الحالية ،وانشاء مناطق مركزية جديده (جراجات) وذلك لاستيعاب التطور في اسطول الشركة بمناطق (أسيوط - الغردقة - بدر – طريق بلبيس) وكذلك فتح خطوط جديدة ومنها خط السويس / الإسكندرية، بالإضافة إلي التوسع في الخطوط القائمة بالتوازي مع خطة تطوير الاسطول وكذا تفعيل الجانب السياحي من خلال السياحة الداخلية – السياحة الدينية "حج-عمره" حيث تم تنفيذ عدد من رحلات عمره كبداية لتشغيل هذا النشاط بالشركة ، وتم تجهيز غرفة تحكم مركزية لمتابعة حركة العمل بالشركة ومراقبة الجراجات وكذلك مراقبة الاتوبيسات من الداخل ومراقبة موقع الاتوبيسات على الخريطة وتم تطوير نظام الحجز الالكتروني بالشركة وتطوير نظام الكول سنتر وحصلت الشركة على شهادة ايزو 9001 ترخيص نظام الجودة و شهادة 45001 في السلامة والصحة المهنية وتعمل ادارة الشركة على تطوير و تنمية مهارات العاملين بالشركة والتدريب على كيفية تقييم مخاطر العمليات وانشاء نظام ادارى متكامل طبقا للمواصفات القياسية لنظــم ادارة الجودة.

وخلال انعقاد الجمعية العمومية للشركة وجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ،مجلس إدارة الشركة باستمرار تنفيذ خطة تطوير الشركة ودعمها بأحدث الاتوبيسات والمحافظة على الكفاءة الفنية للأسطول الحالي بما يساهم في أن تحافظ الشركة على ريادتها للشركات العاملة في هذا المجال وتقديم اعلى مستويات الخدمة للركاب ، و الاهتمام بأن تكون كافة الجراجات التابعة لها جراجات نموذجية مع التوسع في إقامة المحطات النموذجية و الاهتمام بإضافة وتشغيل خطوط جديدة، والالتزام بمواعيد قيام الأتوبيسات وإعلام الجمهور المستهدف بهذه المواعيد بشكل مستمر. بالإضافة الى الاستغلال الأمثل لجميع أملاك الشركة من أراضي ومباني وجراجات لتحقيق اعلى عائد ممكن من تلك الأملاك .