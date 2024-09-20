شكرا لقرائتكم خبر عن ‫الزراعة: جمع وتدوير مليون طن قش أرز من محافظة الدقهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

زار علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد بوزارة الزراعة والدكتورة شرين رضا رئيس الإدارة المركزية ومساعد وزير البيئة والدكتور عصام عامر رئيس قطاع الفروع بوزارة البيئة - محافظة الدقهلية لمتابعة منظومة جمع وتدوير قش الأرز ومكافحة السحابة السوداء فى إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمتابعة منظومة قش الأرز ومواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة موسم 2024 .

وتم المرور على عدة نقاط لمتابعة عملية تدوير قش الأرز وتم زيارة موقع تجميع بقرية الوحدة العربية مركز السنبلاوين وتم متابعة عملية تجميع وكبس وقص القش وإعادة كبسة وتجهيزه لاستهلاك اعلاف للمواشي،

من جانبها، اشادت الدكتورة شرين بمجهود محافظة الدقهلية فى عملية تدوير قش الأرز ووعى المزارعين والتى تصل إلى مليون طن، كما ناشد الدكتور علاء عزوز بضرورة تكثيف الحملات الارشادية خلال هذه الفترة وعدم حرق كعوب قش الأرز او بواقى التجميع، حيث تلاحظ أن معظم الحرق يكون كعوب القش .

وتابع الزيارة بالمرور على عدة مواقع لتجميع القش، كما أشاد نائب المحافظ بالتنسيق التام بين الزراعة وشئون البيئة بالمحافظة وجهاز شئون البيئة والاستجابة الفورية لاى حالات حرق فردية والتعامل معها وعمل جروب بين جميع الجهاز .