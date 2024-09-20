بعد توقف توربينات سد النهضة.. عباس شراقي يكشف عن إيراد النيل الأزرق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

قال الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، إن إيراد النيل الأزرق بلغ في سبتمبر حوالي 12 مليار م3 بمعدل يومي حوالي 400 مليون م3 تمر بأكملها حاليًا من خلال بوابات المفيض العلوية التي تم فتحها يوم 5 سبتمبر الجاري، بعد توقف التوربينات الأربعة منذ ذلك التاريخ.

وأضاف "شراقي"، في منشور عبر صفحته الشخصية "فيسبوك": قائلا إن السودان تقوم بفتح العديد من بوابات السدود مثل الروصيرص ومروى وأعالي عطبرة وستيت في هذه الفترة لامرار معظم المياه حيث التفق القوى المحمل ببقايا الطمي، على أن يبدأ التخزين عند هدوء المياه في أوائل الشهر القادم، مشيرًا إلى أن السد العالي بدأ في استقبال الإيراد الجديد نهاية أغسطس الماضي.

وتابع: "انتهى التخزين الخامس والأخير في سد النهضة بحجز حوالي 19 مليار م3 كانت في طريقها إلى مصر، إضافة إلى 41 مليار م3 من السنوات الأربع السابقة ليصبح إجمالي التخزين 60 مليار م3 عند منسوب حوالي 538 م، وهذا هو التخزين الحقيقي الفعلي في سد النهضة، موضحًا أن الـ 19 مليار م3 المخزنة هذا العام سوف تأتي إلى مصر تدريجيًا في حالة تشغيل التوربينات، أو عن طريق التفريغ قبل بداية موسم الأمطار القادم.

وأشار شراقي إلى أن غلق بوابات المفيض العلوية مرة أخرى يتوقف على عودة تشغيل التوربينات، في حالة التشغيل سوف تغلق تدريجيًا بنهاية شهر أكتوبر، وفي حالة عدم التشغيل سوف يستمر فتحها إلى أن تصبح بوابة واحدة على الأقل من ديسمبر حتى أبريل ثم فتح أكبر لتفريغ إجباري استعدادًا للموسم الجديد.