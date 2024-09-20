شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. طقس غد حار رطب نهارا ورياح نشطة والعظمى بالقاهرة 34 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا السبت 21 سبتمبر 2024، طقس حار رطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلًا، مشيرة إلى أن هناك انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

يتفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، غدا السبت، 4 مصانع أدوية، بمدينة 6 أكتوبر.

أشادت مجموعة "إتش إس بي سي" البريطانية، بجهود الدولة المصرية في مجال الإصلاحات الاقتصادية والتي أسهمت في تحسين مؤشرات الاقتصاد وسوق الصرف والنقد الأجنبي وخفض معدلات التضخم. وجه المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، بتسيير عدد من سيارات التوثيق المتنقلة، إلي الى الأماكن الأكثر ازدحاما وإلي المراكز والقري في المحافظات لتقديم خدمات التوثيق، وذلك للتيسير على المواطنين علي فترتين صباحية ومسائية. بداية جديدة.. وزير العدل يوجه بتسيير سيارات توثيق متنقلة بالأماكن المزدحمة

افتتحت وزارة الأوقاف 26 مسجدًا اليوم الجمعة، منها (24) مسجدًا جديدًا أو إحلالا وتجديدًا، ومسجدان صيانة وتطويرًا يوم الجمعة 20/ 9/ 2024م، فى إطار خطتها لإعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من أول يوليو 2024م حتى تاريخه (204) مساجد، منها (169) مسجدًا جديدًا أو إحلالا وتجديدًا، و(35) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالى ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه من يوليو 2014م حتى تاريخه (12285) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو (19) مليارًا و(327) مليون جنيه.

رئيس الوزراء يتفقد غدا 4 مصانع أدوية بمدينة 6 أكتوبر"HSBC" تُشيد بالإصلاحات الاقتصادية فى مصر وتتوقع زيادة التدفقات الأجنبيةوزارة الأوقاف تفتتح 26 بيتًا من بيوت الله منها 24 مسجدًا جديدًا

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح 1645 وحدة سكنية متنوعة بمساحات تصل إلى (161م2)، بأنظمة سداد ميسرة للحجز الفوري من خلال أجهزة 8 مدن جديدة، وذلك خلال الفترة من 29 سبتمبر الجارى إلى 28 أكتوبر المقبل، على أن يتم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بأجهزة المدن المطروح بها الوحدات من يوم الأحد 29 سبتمبر 2024. تشهد 11 منطقة بمحافظة القاهرة انقطاع المياه لمدة 5 ساعات، غدا السبت بمناطق الدراسة، حيث أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة انقطاع المياه عن 11 منطقة بالدراسة وهى ( شارع الشيخ صالح الجعفرى – مستشفى القاهرة الفاطمية – شارع المنصورية حتى قسم الجمالية – معسكر الأمن المركزى والعمليات الخاصة – قطاع الدراسة – شارع صلاح سالم للأمن المركزى – دار الإفتاء ومشيخة الأزهر – شارع محمد عبده ومتفرعاته خلف مستشفى الحسين – كليات جامعة الأزهر خلف مستشفى الحسين بشارع الأزهر – مستشفى الحسين الجامعى – منطقة منشية ناصر)، وذلك نظرًا لقيامها بتغيير محابس سحب وطرد طلمبات روافع الدراسة. غدًا.. انقطاع مياه الشرب 5 ساعات عن منشية ناصر و10 مناطق بالقاهرة

أعلنت هيئة البث الاسرائيلية أن الخطوط الجوية الكندية ألغت جميع رحلاتها إلى إسرائيل حتى نهاية العام، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

استقر الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك ، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الشرطة الكيني ، في إياب دور الـ32 ببطولة الكونفدرالية الأفريقية. ومن المتوقع أن يدفع الزمالك بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: محمد صبحي

الدفاع: محمد شحاتة وحمزة المثلوثي وحسام عبد المجيد وعمر جابر

الوسط:نبيل عماد دونجا وناصر ماهر وعبد الله السعيد

الهجوم: أحمد مصطفي زيزو وسيف الدين الجزيري ومصطفي شلبي تشكيل الزمالك المتوقع أمام الشرطة الكيني فى إياب دور الـ32 بالكونفدرالية

الإسكان: طرح 1645 وحدة سكنية للحجز الفورى بداية من 29 سبتمبر حتى 28 أكتوبرالخطوط الجوية الكندية تلغى جميع رحلاتها إلى إسرائيل حتى نهاية العام

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا السبت 21 سبتمبر 2024، طقس حار رطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلًا، مشيرة إلى أن هناك انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء. سجلت أسعار الذهب في مصر، بالتعاملات الصباحية اليوم الجمعة، ارتفاعًا بقيمة 30 جنيهًا لتصل إلى مستويات 3530 جنيهًا للجرام بدون مصنعية، بعد ارتفاع الذهب العالمي لقمة تاريخية جديدة. عيار 24 يسجل 4034 جنيها. عيار 21 يسجل 3530 جنيها. عيار 18 يسجل 3026 جنيها. الجنيه الذهب 28240 جنيها. أسعار الذهب ترتفع 30 جنيها.. وعيار 21 يسجل 3530 جنيها للجرام

طقس غد حار رطب نهارا ورياح نشطة على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 34 درجة