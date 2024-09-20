شكرا لقرائتكم خبر عن صفارات الإنذار تدوى فى عدد كبير من المستوطنات الشمالية الإسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن صفارات الإنذار تدوي في عدد كبير من المستوطنات الشمالية الإسرائيلية.

وأفادت القناة بإن حزب الله قال :"استهدفنا نقطة تمركز لجنود الاحتلال في موقع المطلة بصاروخ موجه وحققنا إصابة مباشرة".

ونفذ جيش الاحتلال غارة جوية على محيط منطقة الجاموس في ضاحية بيروت الجنوبية، وأظهر بث مباشر من "رويترز" سحابة كثيفة من الدخان تتصاعد فوق بيروت، بعد أن قال سكان إنهم سمعوا دوّي انفجار قوي.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت اجتماعا لقيادات مهمة في حزب الله، فيما أكد مسؤول أمني إسرائيلي أنه "إذا نجحت عملية الاغتيال ستكون زلزالًا لحزب الله".

من جانبه قال مسؤول إسرائيلي، الجمعة، إن إسرائيل دخلت مرحلة جديدة في الحرب، مشيراً إلى أن تل أبيب تواصل ملاحقة "حزب الله" اللبناني، حسبما أورد موقع "يديعوت أحرونوت".



صاروخ أُطلق من جنوب لبنان فوق الجليل الأعلى، شمال إسرائيل



قصف الجليل الأعلى شمال إسرائيل



