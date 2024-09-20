شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: رياح على مختلف الأنحاء الشمالية يصاحبها انخفاض نسبى فى درجات الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أن آخر صور للأقمار الصناعية تشير إلى هبوب رياح شمالية غربية على مختلف الأنحاء الشمالية، يصاحبها انخفاض نسبي في درجات الحرارة، لتكون درجة الحرارة الآن على القاهرة 33 درجة، ولا تزال درجات الحرارة مرتفعة على أسوان الآن 41 درجة.

وأشارت الهيئة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، إلى أن ذلك يأتي بعد أن أثرت أجواء شديدة الحرارة على كافة الأنحاء، وعليها سجلت درجة الحرارة العظمى في محطة القاهرة 40 درجة، وأسوان 42 درجة.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا السبت 21 سبتمبر 2024، طقسًا حارًا رطبًا نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائلًا للحرارة رطبًا ليلًا، مشيرة إلى أن هناك انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت: القاهرة العظمى 34 درجة والمحسوسة 36 والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 30 والمحسوسة 33 والصغرى 23، ومطروح العظمى 30 درجة والمحسوسة 33 والصغرى 24، وسوهاج العظمى 41 درجة والمحسوسة 42 والصغرى 26، وقنا العظمى 43 درجة والمحسوسة 44 والصغرى 27، وأسوان العظمى 43 درجة والمحسوسة 44 والصغرى 28.



